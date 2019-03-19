رياضة | "فاران" يدرس الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فاران" يدرس الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن رحلة المدافع الفرنسي رافائيل فاران، مع ريال مدريد، شارفت على النهاية، بعد مسيرة امتدت لـ8 أعوام حقق فيها اللاعب إنجازات عديدة مع الملكي.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية نقلا عن تقارير فرنسية أن مصادر مقربة من اللاعب كشفت عن تفكيره في الرحيل عن ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، لكنه لم يحدد وجهته بعد.

الصحيفة أشارت إلى أن هذه الأنباء ستدفع مانشستر يونايتد للعودة إلى هدفه القديم، حيث يعتبر المدافع الفرنسي من أكثر المطلوبين في الشياطين الحمر لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

Advertisements

وشددت الصحيفة على أن فاران يرتبط بعلاقة مميزة مع مدربه الحالي زين الدين زيدان، لكن الأخير ربما يفشل في إقناعه بالبقاء.

ويتوقع أن تصل قيمة هذه الصفقة (إذا تمت) إلى مبلغ كبير بسبب امتلاك فاران لعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2022.

جدير بالذكر أن فاران انتقل إلى ريال مدريد بتوصية من مدربه الحالي زين الدين زيدان في عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.