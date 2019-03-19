رياضة | صفقة ريال مدريد وثنائي برشلونة في معسكر البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة ريال مدريد وثنائي برشلونة في معسكر البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المنتخب البرازيلي، اليوم الإثنين، استعداداته خلال معسكره بمدينة بورتو البرتغالية، لمباراتيه الوديتين أمام بنما وجمهورية التشيك، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وشهد المران الأول، استعدادا لمواجهة بنما، يوم الجمعة المقبل، مشاركة الظهير الأيمن لبورتو، إيدير ميليتو، الذي سينتقل في الموسم المقبل لريال مدريد الإسباني.

كما شارك أيضا ثنائي برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو وآرثر ميلو، عقب خوضهما لمباراة الأحد، في الليجا أمام ريال بيتيس، وانتهت بفوز كبير للبلوجرانا (1-4).

على جانب آخر، أكد الظهير الأيسر للفريق البرتغالي و"السيليساو"، أليكس تيليس، أنه "معجب" للغاية بمارسيلو، لاعب ريال مدريد، والذي لم تشمله القائمة الحالية التي أعلنها المدير الفني أدينور ليوناردو باتشي 'تيتي'.

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وانضم تيليس للقائمة في اللحظات الأخيرة، بسبب إصابة لاعب أتلتيكو مدريد، فيليبي لويس.

ويلتقي منتخب البرازيل، يوم الجمعة، أمام بنما، ثم بعدها بثلاثة أيام مع جمهورية التشيك بمدينة براجا البرتغالية.

وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران، وحتى 7 يوليو/تموز.

وأوقعت القرعة، "الكناري" في المجموعة الأولى التي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

