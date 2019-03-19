رياضة | سميث تحدد طريقة رفع شأن السيدات في ألعاب القوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سميث تحدد طريقة رفع شأن السيدات في ألعاب القوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمنى العداءة البريطانية دينا آشر سميث، الفائزة بـ 3 ألقاب في بطولة أوروبا، الرفع من شأن السيدات في ألعاب القوى، وتؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي زيادة دور النساء في مجال الإعلام الرياضي.

وتحمل آشر سميث (23 عاما) الرقم القياسي البريطاني في سباقي 100 و200 متر، وفازت بذهبيات في بطولة أوروبا في نفس السباقين بجانب سباق التتابع 4 في 100 العام الماضي.

وقالت في حدث اليوم الإثنين: "أنا محظوظة بوجودي في مجال يسمح بوصول المرأة للقمة. يمكنني أن أنافس في الأولمبياد" لكنها تعتقد أن هناك هيمنة من الرجال على الإعلام الرياضي وهو ما يؤثر في طرق سرد القصص الرياضية.

وأضافت "أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تنوعا أكبر إذا كانت هناك فئة معينة تنقل التقارير مما سيؤدي لتكون وجهة نظر واحدة. غياب التنوع يشكل قوالب ثابتة في كل شيء".

وقالت ميمز ديفيز وزيرة الرياضة البريطانية خلال الحدث إن الرياضة النسائية تمثل فرصة هائلة للرعاة والمستثمرين.

وتابعت "يجب أن تكون المساواة رؤية عامة. يجب أن نؤمن بالاستثمار في الرياضة النسائية وبأن المحاولة تستحق".

