شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة: تصميم قميص المنتخب «يبدو عنيفًا».. والشركة «فألها خير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن تصميم القميص الجديد للمنتخب الوطني لم يكن الأفضل، وإن الاتحاد اختاره من بين عدة تصميمات أخرى في خط إنتاج الشركة، أي أنه لم يصمم خصيصًا للمنتخب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «الشركة نفسها صممت قميص المنتخب أعوام 2006 و2008 و2010 وكانت فأل خير علينا، ونأمل أن تظل كذلك ونكون أبطال أفريقيا 2019».

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تابع: «تصميم قميص المنتخب عام 2010 كا يحمل صورة أبوالهول، وكان يعبر عن مصر»، مشيرا إلى انتهاء عقد الاتحاد مع الشركة السابقة 31 ديسمبر الماضي لعدم رغبتهم في التجديد.

أردف قائلا: «عمل تصميم جديد يأخذ وقتا كبيرا للغاية، لذا كان علينا الاختيار من خط الإنتاج الحالي لدى الشركة، أعرف أن التصميم قد يبدو عنيفا بعض الشيء، لكننا رغبنا في اختيار تصميم لم يرتديه أي منتخب من قبل، وبعد ذلك سوف نختار التصميم المناسب لنا».