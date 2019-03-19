«المفصل» يغيّب السومة 14 يوماً

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) تشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الفحوصات أثبتت تعرض المهاجم السوري المحترف في صفوف الفريق الأهلاوي عمر السومة لتمزق بسيط في أربطة المفصل، وبذلك يحتاج إلى راحة لا تقل عن 10 أيام قبل العودة للمشاركة في الفريق في التدريبات الجماعية، وقد يدخل اللاعب برنامجه العلاجي انطلاقاً مع عودة الفريق الخميس المقبل بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق للاعبين على أن يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل استعدادا لاستحقاقات الأهلي الهامة في الدوري وآسيا وإياب نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال العرب.

تشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الفحوصات أثبتت تعرض المهاجم السوري المحترف في صفوف الفريق الأهلاوي عمر السومة لتمزق بسيط في أربطة المفصل، وبذلك يحتاج إلى راحة لا تقل عن 10 أيام قبل العودة للمشاركة في الفريق في التدريبات الجماعية، وقد يدخل اللاعب برنامجه العلاجي انطلاقاً مع عودة الفريق الخميس المقبل بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق للاعبين على أن يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل استعدادا لاستحقاقات الأهلي الهامة في الدوري وآسيا وإياب نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال العرب.

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