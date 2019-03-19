أخبار ريال مدريد يوم 19-8-2019 الملكى يستعد لضم صلاح وهازارد...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية امس أن نادى ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمى لشراء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بقيمة 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار ريال مدريد يوم 19-8-2019 الملكى يستعد لضم صلاح

قالت صحيفة "دون بالون" ذائعة الصيت فى مختلف أنحاء العالم أن فلورنتينو بيريز رئيس النادى حصل على الضوء الاخضر لتقديم عرض رسمى لنادى ليفربول للحصول على خدمات الدولى المصرى فى ظل التعنت الواضح من قبل إدارة نادى تشيلسى الانجليزى فى انتقال اللاعب البلجيكى ايدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية أكد رغبته فى التعاقد مع محمد صلاح لادارة ناديه ريال مدريد.

يأتى ذلك عقب ساعات قليلة من تصريحات يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى التى أكد خلالها عدم التفريط فى أى من لاعبيها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو ابرام تعاقدات نظرًا لاكتمال صفوفه بالعديد من النجوم فى كافة المراكز.

وتسعى إدارة الريال الى تدعيم صفوف الفريق بعد الخروج خالى الوفاض من الموسم الحالى عقب خروج النادى الملكى من بطولة أوروبا بالإضافة الى الفارق الكبير مع برشلونة متصدر الدورى الاسبانى، وذلك بالتزامن مع عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكى مجددًا.

هازارد يصرح بأنة لن يتنازل عن حلمة بالانضمام للملكى

شملت أخبار ريال مدريد يوم 19-8-2019 ان البلجيكى إيدين هازارد نجم خط وسط فريق تشيلسى الإنجليزى،وجه رسالة قوية إلى إدارة البلوز بشأن الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هازارد أخطر إدارة تشيلسى بأنه لن يتنازل عن تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، مؤكداً أن هذا هو الحلم الأكبر له منذ الطفولة.

وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة طوال السنوات الأخيرة برغبته فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأن هذا الأمر حلمه الأكبر منذ طفولته.

أوضحت الصحيفة، أن المقربين من اللاعب البلجيكى اعترفوا بأن عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفنى لريال مدريد أسعدت هازارد كثيراً، حيث إن زيدان كان أول من رشحه للعب فى "الملكى” خلال عام 2010.

ورغم ذلك، أكدت هذه المصادر بأن عودة زيدان لنادى ريال مدريد ليست هى الدافع وراء رغبة هازارد المؤكدة فى الانضمام لناديه المفضل، حيث إنه اتخذ قراره بالانتقال إلى نادى العاصمة الإسبانية سواء تحت قيادة زيدان أو غيره من المدربين.

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وشددت الصحيفة، أن نجاح صفقة انتقال هازارد من تشيلسى إلى ريال مدريد لا تعتمد على قرار اللاعب البلجيكى وحسب، بل أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذى سيبرمه الناديان الإنجليزى والإسبانى.

جدير بالذكر أن العقوبة الموقعة على تشيلسى من قبل الاتحاد الأوروبى "يويفا"، والتى تقضى بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى 2020، لن تؤثر على قراره ببيع هازارد إلى ريال مدريد، كما قدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.

أخبار ريال مدريد يوم 19-8-2019 زيدان يعوق طريق يوفنتوس نحو ضم مارسيلو

يقطع الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، الطريق على يوفنتوس الإيطالى نحو ضم مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً لما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فإن عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد سيكون العائق الوحيد أمام مسئولى يوفنتوس نحو خطف البرازيلى مارسيلو لتدعيم الجبهة اليسرى الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيلى مارسيلو كشف عن رغبته فى الرحيل إلى يوفنتوس واللعب بجوار صديقه البرتغالى كريستيانو رونالدو الموسم المقبل، وذلك بعد فترة غير مستقرة مع سانتياجو سولاري المدرب الأرجنتينى السابق للملكى، والتى تمت إقالته مؤخراً، ولكن عودة الفرنسى زيدان ستقضى على آمال السيدة العجوز فى ضم اللاعب.

وكان البرازيلى مارسيلو قد لازم مقاعد بدلاء ريال مدريد لفترة طويلة تحت قيادة سانتياجو سولاري بسبب اعتماده سابقاً على ريجليون فى الجبهة اليسرى.

وتجمع الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد علاقة طيبة بالبرازيلى مارسيلو خلال فترة الولاية الأولى قبل عودته مجدداً إلى مقعد القيادة الفنية للملكى.