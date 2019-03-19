أخبار برشلونة يوم 19-3-2019 أرقام ميسى حديث العالم...

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جدة - عمرو شويل اقترب برشلونة من حسم لقب الدورى الإسبانى "الليجا" لصالحه، بعدما حقق فوزاً عريضاً خارج ملعبه على ريال بيتيس بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة "الليجا".

أخبار برشلونة يوم 19-3-2019 برشلونة يغزز صدارتة ويقترب من حسم "الليجا"

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 66 نقطة فى صدارة الدورى الاسبانى متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى و12 نقطة على غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسجل أهداف برشلونة أمام ريال بيتيس، ليونيل ميسى "هاتريك" فى الدقائق 18، 47، و85، ولويس سواريز "هدف" فى الدقيقة 63، بينما أحرز مورون هدف ريال بيتيس الوحيد، فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

راحة لمدة أسبوع فى برشلونة بسبب التوقف الدولى

وجاء فى أخبار برشلونة يوم 19-3-2019 انه أشارت صحيفة "أس"الأسبانية، إنه فى ظل إنضمام عدد كبير من نجوم برشلونة إلى منتخباتهم فى التوقف الدولى، منح فالفيردى لاعبيه راحة لمدة أسبوع حتى الأثنين المقبل، وذلك بعد رباعية بيتيس المثيرة فى "بينتو فيامارين".

أوضحت الصحيفة، إن اللاعبين اللذين لم يشاركوا مع برشلونة ريال بيتيس خاضوا فترتين تدريبيتين عصر امس،الأثنين، وصباح اليوم، ومن ثم الراحة والعودة 25 مارس المقبل.

ميسي يتصدر الصحف الأسبانية

وشملت أخبار برشلونة يوم 19-3-2019 تصدر ليونيل ميسى نجم برشلونة أغلفة الصحافة الإسبانية الصادرة امس، الاثنين، بعدما قاد الفريق الكتالونى لتحقيق الفوز أمام ريال بيتيس فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة "الليجا".

وسجل ليونيل ميسى 3 أهداف "هاتريك"، ليعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 66 نقطة متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى و12 نقطة على غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وعنونت صحيفة "سبورت"، "الليجا لديها ملك واحد.. برشلونة يوسع الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه قبل 10 مراحل على نهاية الليجا.. ميسى يحسم لقب الدورى الاسبانى بشكل كبير للبارسا بعد العرض الرائع فى بينتو فيامارين.. جماهير ريال بيتيس توجه التحية إلى ليو على مستواه".

وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسى عزز صدارته لقائمة هدافى الدورى الاسبانى برصيد 29 هدفاً، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا ليقترب من الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبى، كما سجل ميسى 28 هدفاً من ضربة حرة مباشرة فى الليجا.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فكتبت، "بيتيس 1 – 4 برشلونة.. البارسا 10/10.. جماهير ملعب فيامارين تصفق لميسي".

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واصل ليونيل ميسى هوايته المفضلة فى تحقيق الأرقام القياسية، بعدما بات أول لاعب فى تاريخ الدورى الإسبانى يسجل 3 أهداف "هاتريك" فى ملعبى إشبيلية وريال بيتيس بإقليم الأندلس فى موسم واحد.

وبات ليونيل ميسى ثانى أكثر لاعب تحقيقاً للأنتصارات بمسابقة الدورى الاسبانى برصد 333 إنتصار، خلف حارس ريال مدريد السابق، وبورتو البرتغالى الحالى، إيكر كاسياس، صاحب الـ334 إنتصار.

اخبار برشلونة يوم 19-3-2019 ميسي يحطم الأرقام القياسية بعد هاتريك ريال بيتيس

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل 29 هدفاً ليواصل الانفراد بصدارة قائمة هدافى أوروبا والدوري الإسباني، ويمكن القول إن النجم الأرجنتينى نجح فى حسم لقب "هداف الليجا" لصالحه "إكلينيكياً"، حيث يتفوق بفارق 11 هدفاً على أقرب منافسيه لويس سواريز مهاجم برشلونة.

ميسي هو أول لاعب يسجل 5 أهداف من ركلات حرة فى الدوريات الخمس الكبرى ودورى الأبطال هذا الموسم، كما وصل إلى هدفه رقم 600 فى مختلف المسابقات مع برشلونة خلال مباراة ريال بيتيس.

وسجل ليونيل ميسي الهاتريك رقم (34) له فى الدوري الإسباني، ليعادل البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، كأكثر اللاعب تسجيلا للثلاثيات فى الليجا.

لم تتوقف إنجازات ميسي عند هذا الحد، بعدما بات ثانى أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات بمسابقة الدورى الإسبانى برصد 333 انتصاراً، خلف حارس ريال مدريد السابق وبورتو البرتغالى الحالى إيكر كاسياس، صاحب الـ334 انتصاراً.

ليونيل ميسي أكثر من ساهم فى تسجيل أهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بعدما سجل 29 هدفاً وصنع 12 هدفاً أخر.

يأتى هذا فى الوقت الذى بات فيه ميسى ثانى أكثر لاعب فى تاريخ نادى برشلونة يشارك فى مباريات بقميص الفريق الكتالونى، معادلاً زميله السابق أندريس إنييستا، صاحب الـ674 مباراة.

ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ برشلونة، تشافى هيرنانديز قائد الفريق الكتالونى السابق والسد القطرى الحالى، صاحب الـ767 مباراة، وكانت أول مباراة رسمية يشارك فيها ميسي مع برشلونة فى أكتوبر عام 2004 أمام إسبانيول بعمر 17 عاما، و3 أشهر، و22 يوماً.