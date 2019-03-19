شكرا لقرائتكم الننى يكمل عقد المنتخب فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى استعداداته للمباراتين المقبلتين أمام النيجر ونيجيريا، بتدريب مسائى على أرضية ملعب استاد برج العرب الفرعى حيث تكتمل الصفوف بتواجد محمد الننى اليوم فى التدريبات بعد حصوله على راحة خلال اليومين الماضيين لقضاء أجازة مع أسرته فى البحر الأحمر.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.