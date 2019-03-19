شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ الاستعداد للقمة بجلسات فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى غداً الأربعاء الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية، من أجل دراستها ورصد نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض، ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح غداً الأربعاء ، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة.