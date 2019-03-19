المصرى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للمقاولون.. وتأكد غياب مسعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق المصرى تدريباته اليوم الثلاثاء، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، عقب الفوز الأخير على سموحة بنتيجة 4 / 2 فى الدورى، استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من المسابقة والتى تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجارى على استاد الجيش بالسويس. فى السياق ذاته، تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى الفريق عن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الفريق أمام سموحة.

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