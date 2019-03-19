شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة نهائى دورى مراكز الشباب بمركز التعليم المدنى بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب لدور الـ32، والتى تقام بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. وسيتم سحب القرعة لأوائل الـ27 محافظة، وسحب قرعة لـ5 فرق أصحاب المركز الثانى على مستوى الجمهورية عشوائيًا، ليكتمل العدد 32 فريقًا من مختلف الجمهورية، حيث سيقام بنظام الكأس وخروج المغلوب. ويحضر القرعة مديرو مديريات الشباب والرياضة ومجالس إدارات مراكز الشباب المتأهلة بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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