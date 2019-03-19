الأهلى يدرس الزمالك ويبدأ الاستعداد للقمة غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى غدًا الأربعاء الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الحالي، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز. ويحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والأفريقية، من أجل دراستها ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأبيض، ويستأنف الأهلى تدريباته فى العاشرة صباح غدٍ الأربعاء، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة.

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