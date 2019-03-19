رسميًا .. استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر

كتب - كريم عبدالمحسن استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، علي استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، من معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا ووودية نيجيريا.

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