تدخين كيس سكر كاد أن ينهي مشوار لاعب منتخب مصر الأوليمبي

حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي على التحقيق فيما أثير بشأن شرب أحد لاعبي المنتخب السجائر في معسكر اسبانيا

وقام غريب باستدعاء اللاعب يوسف الجوهري لغرفته وتساءل عن الصورة المنسوبة إليه وقام اللاعب بتوضيح ما جاء في الصورة كان كيس سكر في فمه

وحرص اللاعب على الاستشهاد بمحمد شوقي مدرب المنتخب الذي تواجد في نفس المكان الذي كان يلعب به بعض اللاعبين من المنتخب الاوليمبي لعبة تنس الطاولة

وبالفعل قام المدير الفني بإحضار محمد شوقي والذي أكد على صحة رواية اللاعب وان ما جاء في الصورة مجرد كيس سكر في فمه

الأمر الذي قلب طاولة الحوار لوضلة هزار لدرجة ان غريب قال للاعب يوسف الجوهري ( مستقبلك كان هيضيع في كيس سكر) وحرص بعدها علي تصوير اللاعب وفي فمه كيس سكر على سبيل الدعابة