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تدخين كيس سكر كاد أن ينهي مشوار لاعب منتخب مصر الأوليمبي

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي على التحقيق فيما أثير بشأن شرب أحد لاعبي المنتخب السجائر في معسكر اسبانيا

وقام غريب باستدعاء اللاعب يوسف الجوهري لغرفته وتساءل عن الصورة المنسوبة إليه وقام اللاعب بتوضيح ما جاء في الصورة كان كيس سكر في فمه

وحرص اللاعب على الاستشهاد بمحمد شوقي مدرب المنتخب الذي تواجد في نفس المكان الذي كان يلعب به بعض اللاعبين من المنتخب الاوليمبي لعبة تنس الطاولة

وبالفعل قام المدير الفني بإحضار محمد شوقي والذي أكد على صحة رواية اللاعب وان ما جاء في الصورة مجرد كيس سكر في فمه

الأمر الذي قلب طاولة الحوار لوضلة هزار لدرجة ان غريب قال للاعب يوسف الجوهري ( مستقبلك كان هيضيع في كيس سكر) وحرص بعدها علي تصوير اللاعب وفي فمه كيس سكر على سبيل الدعابة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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