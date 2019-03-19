رياضة | أخرهم قميص الفراعنة.. أسرار عن تصميم قمصان المنتخبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخرهم قميص الفراعنة.. أسرار عن تصميم قمصان المنتخبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر قميص اللاعب الذي يرتديه من الأمور المقدسة بالنسبة للبعض خاصةً وأنه يعبر عن هويته وولاءه للنادي الذي يدافع عن ألوانه بالإضافة إلى منتخب بلاده ومن غير المعقول أن يسمع اللاعبون من المشجعين أن القميص الذي ترتديه غير لائق.

لذلك فإن بعض الأندية والمنتخبات تطلب من العلامات التجارية إنتاج أحدث القمصان الرياضية للاعبين والتأكيد على أن تكون تلك التصميمات عصريه بها بعض الألوان التي تدل على حضارة تلك البلاد و تقوم بعض الشركات العالمية مثل " بوما " " نايكي " أديداس " على عمل بعض التفصيلات الصغيرة للخروج بصورة ترضي الجماهير.

وخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت القمصان الرياضية أشبة بخطوط الموضة كما أنه يقوم بإرتدائها بعض الجماهير من فئة الشباب اصحاب الوعي بخطوط الازياء العالمية ليصبح التغيير في القمصان أكثر وضوحاً وتحول الإعلان عن قمصان الفرق والمنتخبات من مجرد جلوس اللاعبين وإلتقاط الصور إلى جلسات كاملة.

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تصميمات منتخبات كأس العالم في روسيا 2018

وخلال مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018 والتي توج بها المنتخب الفرنسي ذهبت بعض المنتخبات إلى إرتداء قمصان أشبة بالتي تم إستخدامها في الفترة السوفيتية مثل المنتخب الروسي في الوقت الذي إستخدمت فيه منتخبات المانيا وإسبانيا قمصان تشبه ما تم ارتداه المنتخبان في تسعينيات القرن الماضي.

وكانت شركة " بوما " قد كشفت عن تصميم المنتخب المصري والذي جاء باللون الأحمر للطاقم الاساسي واللون الابيض للطاقم البديل مع وجود طاقم أزرق اللون لحراس المرمى لكن القميص الجديد لاقى سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب غموض التصميم وعدم وضوح أي علامات بارزة تدل على عراقة الشعب المصري.

فهل أخطأ المنتخب المصري في الأعلان عن قميص المنتخب وكان لزاماً عليهم الإنتظار لحين ظهوره على اللاعبين في مباراة النيجر المقبلة ؟