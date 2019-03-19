رياضة | مدرب فرنسا: جريزمان لن يتأثر بشائعات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب فرنسا: جريزمان لن يتأثر بشائعات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب "الديوك"، أن مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، يُعامل "بأقل من قيمته الحقيقية" داخل بلاده فرنسا.

وجاءت تصريحات ديشامب خلال مؤتمر صحفي، على هامش معسكر بطل العالم، استعدادا لانطلاق مشواره في تصفيات (يورو 2020)، الجمعة المقبل، خارج الديار أمام مولدوفا.

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وقلل ديشامب من أهمية الشائعات المحيطة بجريزمان، حول انتقاله لبرشلونة في الموسم المقبل، وأكد أن هذا لن يمنعه عن اللعب بنفس التركيز، فيما تبقى من الموسم.

وحول إذا ما كان صاحب الـ27 عاما، يُعامل بأقل من قيمته من جانب الجماهير الفرنسية، أوضح "أنا أكبره بسنوات كثيرة، وهذه دائما كانت قضية الفرنسيين في الخارج.. اللاعبون المحليون تسلط عليهم الأضواء دائما، لكن أنطوان قدم عاما استثنائيا (2018)".

وأكد المدرب أن اللاعب "كان يستحق تقديرا أكبر"، كما أن "الاهتمام الإعلامي به داخل فرنسا، يمكن أن يكون أكثر أهمية".

وتابع ديشامب "اللفتة التي قام بها مع جيرو في مباراة أوروجواي (الودية)، بتركه يسدد ركلة الجزاء، تبين الروح التي يتعامل بها جريزمان داخل المنتخب".