رياضة | حقيقة إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقال "مهدي" في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي يعاني من كدمة قوية في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب مساء أمس الإثنين.
وأضاف، أن الحارس سيخضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابة عن الملاعب في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت المقبل.
هاني العجيزي: الأهلي الأقرب للدوري
يرى هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم رغم أن الزمالك يتصدر الجدول.
قال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن الاهلي عائد بقوة ويتسم بأنه فريق قادر على العودة سريعًا بعد التعثرات التي يمر بها.
تابع أن الزمالك مستقر فنيًا وإداريًا وهذا سبب واضح للمستوى المميز للأبيض هذا الموسم، لكن الفريق يعاني من أزمة فنية معينة، ظهرت في لقاء نصر حسين داي أول أمس، حيث كان الفريق بإمكانه إنهاء اللقاء لكنه فشل في ذلك.
هاني العجيزي: مركزي لا يتطلب "الزحلقة والنط من الدور الخامس"
أكد هاني العجيزي، لاعب نادي المزاحمة السعودي، أن طريقة لعبة في الملعب لا تتطلب "الزحلقة والإلتحام".
وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طبيعتي كمهاجم في الملعب لا ألتحم وليس مطلوب مني "النط من الدور الخامس".
وأكمل: "أحمد فتحي كمثال يقاتل في الملعب دائمًا لكنه فنيًا ليس مثل أبو تريكة".
هاني العجيزي يوضح حقيقة اعتزاله
أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي.
وقال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يظن أن المزاحمية أحد فرق الدرجة الأولى في الدوري السعودي، لكنه فوجئ أنه من فرق الدرجة الثانية.
وتابع أنه اتفق مع مسئولي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا معلاعب أجنبي بدلًا منه.
وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى نافيًا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة.