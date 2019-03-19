رياضة | حقيقة إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال "مهدي" في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي يعاني من كدمة قوية في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب مساء أمس الإثنين.

وأضاف، أن الحارس سيخضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابة عن الملاعب في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت المقبل.