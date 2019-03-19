رياضة | "ميدو" يعلن سرقة حسابه على تويتر بعد "سب" مشجع وحداوي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميدو" يعلن سرقة حسابه على تويتر بعد "سب" مشجع وحداوي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة السعودي، أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض للاختراق من قبل مجهول واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع سعودي بألفاظ نابية.

وكان مشجع سعودي ينتمي لنادي الوحدة قد طلب من "ميدو" الرحيل عن النادي عقب الهزيمة من النصر برباعية نظيفة قبل أن يسبه من قال ميدو أنه انتحل شخصيته بالفاظ خادشة للحياء، قبل أن يقوم المدرب المصري بحذف الإساء للمشجع عقب استعادة حسابه الشخصي.

بذكر أن نجح ميدو في تحقيق الفوز في 6 مباريات مع الفريق السعودي وتعادل في 3 مباريات وتذوق مرارة الهزيمة في 4 مباريات ليتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.