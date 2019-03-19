رياضة | نجم ليفربول السابق يفاجئ محمد صلاح بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يفاجئ محمد صلاح بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق بأن الحظ لا يحالف محمد صلاح نجم الفريق ولكنه مازال يقاتل من أجل تسجيل الأهداف.
وقال هيسكي في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "محمد صلاح لا يزال يمتلك 17 هدفا، هو لا يعيش موسما سيئا لكنه ربما يحاول أكثر من اللازم".
وأضاف :"الموسم الماضي كانت الثقة عالية والأمور كانت تسير بشكل جيد وهو ما ساعده على مواصلة التألق".
وتابع: "الحظ لا يحالفه الآن لكنه لا يزال يقاتل على تسجيل الأهداف والجميع ينظر إليه على أنه الشخص المناسب للتسجيل لكن هناك أوقات يجب أن يمرر فيها ولا يسجل بنفسه وهذا هو الخطر عليه".
وأردف قائلاً: "عندما تمر بفترة صعبة فأنت بحاجة لإعادة التوازن ومعرفة كيف ومتى تمرر الكرة ومتى تلعبها أنت".
واختتم هيسكي تصريحاته قائلاً : "عليه أن يتذكر أننا كنا نتحدث عنه الموسم الماضي بنفس طريقة التحدث عن ميسي ورونالدو وربما ذلك ما هو في رأسه حاليا لذلك هو يريد تسجيل الأهداف مثلهما".
فان دايك يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح بعد تراجع مستواه
وجه الدولي الهولندي فيرجل فان دايك لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي رسالة قوية ومؤثرة للنجم الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق الموسم الماضي وذلك بعد أن فشل في التسجيل لسبعة مباريات بالإضافة إلى مستواه المتراجع خلال المباريات الماضية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها فان ديك لموقع فريقه الرسمي على شبكه الإنترنت أكد أن صلاح لاعب من طراز عالمي وكل المشجعين يمكن لهم ان يقولوا أي شيء بالإضافة إلى أن أي نادي يتمنى أن يمتلك بين صفوفه لاعب بحجم محمد صلاح.
وأكمل فان ديك " أعتقد أن " مومو " يقدم أداء جيد في المباريات الماضية لكن التوفيق لم يحالفه في التسجيل والاهداف حتماً ستأتي ويجب أن يعلم المشجعين أن أي مهاجم بالعالم يمر بمثل هذه الفترات الصعبة ودائماً ما نؤكد لصلاح أنه يجب عليه مواصلة السعي والعمل وستكون جميع الامور على ما يرام.
واختتم الصخرة الهولندية تصريحاته أن صلاح قادر على إنهاء الموسم هدافاً للدوري مثلما حدث في الموسم الماضي ونحن نثق به دائماً.
يذكر أن صلاح يحتل حالياً وصافة هدافي البريميرليج خلف الأرجنتيني كون أجويرو ونجح الفرعون المصري في تسجيل سبعة عشر هدفاً حتى الآن وقدم لزملائه تسعة تمريرات حاسمة.