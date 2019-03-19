انت الان تتابع بعد الفوز على الأهلي.. الجزيرة بطلًا لكأس مصر للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
الأهلي والجزيرة سلة
في مباراة مثيرة في أحداثها، توج فريق الجزيرة ببطولة كأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الأهلي في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر، بنتيجة 80-79، وشهدت المواجهة اللجوء إلى وقت إضافي مدته خمس دقائق لحسم الفائز بها، بعد التعادل بين الفريقين في الشوطين الأول والثاني، وكان الأهلي على مقربة من الفوز باللقب بعدما تفوق في الثواني الأخيرة من اللقاء، ويعد هذا اللقب هو الرابع للجزيرة عبر تاريخ مشاركاته في المسابقة، والأول له منذ موسم 2004-2005 الذي شهد ثالث تتويج له.
وانتهى الربع الأول 18-18، وانهى فريق الجزيرة الشوط الأول لصالحه 34-33، وفي الربع الثالث تفوق الأهلي 49-45 واستمر الفارق 4 نقاط بين الفريقين مع تبقي 4 دقائق ونصف على نهاية المباراة، وقل الفارق ليصبح نقطة واحدة 60-59 مع تبقي دقيقتين لصالح الأهلي. ووصلت النتيجة 68-66 مع تبقي ثانية واحدة فقط على المباراة،
وانتهى الربع الأول 18-18، وانهى فريق الجزيرة الشوط الأول لصالحه 34-33، وفي الربع الثالث تفوق الأهلي 49-45 واستمر الفارق 4 نقاط بين الفريقين مع تبقي 4 دقائق ونصف على نهاية المباراة، وقل الفارق ليصبح نقطة واحدة 60-59 مع تبقي دقيقتين لصالح الأهلي.
ووصلت النتيجة 68-66 مع تبقي ثانية واحدة فقط على المباراة، قبل أن يسجل الجندي ويعادل النتيجة، لتذهب المباراة لـ 5 دقائق إضافية.
فريق الجزيرة استغل نشوة تعديل النتيجة في الوقت القاتل ليتقدم 73-69 ولكن الأهلي رفض الاستسلام ويقلب النتيجة وتصل 74-73 ثم 75-74 لصالح الجزيرة مع تبقي دقيقتين.
واستمرت الإثارة ووصلت النتيجة 77-78 لصالح الجزيرة، قبل أن يسجل مصطفى مشعل رميتين للأهلي لتصبح النتيجة 79-78 مع تبقي 5 ثواني فقط على النهاية، وفي اللحظة الأخيرة خطف عمرو الجندي الفوز للجزيرة بنتيجة 80-79.
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