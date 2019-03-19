انت الان تتابع الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الأهلي بـ3 وديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص

الاتحاد السكندري

قرر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إقامة 3 تجارب ودية لم يتحدد أطرافها بعد وذلك أيام 23 و24 و26 من شهر مارس الجاري، ضمن استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراته المقبلة الهامة أمام النادي الأهلي، والمقررة اقامتها يوم 2 أبريل المقبل على ستاد الجيش، ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى طولان إلى استغلال فترة توقف الدوري في عمل برنامج إعداد مصغر للاعبي الفريق يتخلله التجارب الودية، حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات.

ومنح حلمي طولان لاعبي الاتحاد راحة سلبية لمدة 3 أيام، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل. ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ومن المنتظر

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