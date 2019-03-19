الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الأهلي بـ3 وديات

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تحرير:هاني العوضي ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص
الاتحاد السكندري
قرر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إقامة 3 تجارب ودية لم يتحدد أطرافها بعد وذلك أيام 23 و24 و26 من شهر مارس الجاري، ضمن استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراته المقبلة الهامة أمام النادي الأهلي، والمقررة اقامتها يوم 2 أبريل المقبل على ستاد الجيش، ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى طولان إلى استغلال فترة توقف الدوري في عمل برنامج إعداد مصغر للاعبي الفريق يتخلله التجارب الودية، حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات.
ومنح حلمي طولان لاعبي الاتحاد راحة سلبية لمدة 3 أيام، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل. ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ومن المنتظر
ومنح حلمي طولان لاعبي الاتحاد راحة سلبية لمدة 3 أيام، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل.
ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ومن المنتظر أن يلعب الفريق الأحمر مباراة القمة مع الزمالك يوم 30 مارس المقبل، أي قبل مواجهة الاتحاد بثلاثة أيام.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مع نظيره حرس الحدود، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.
إيدو موزيس سجل هدف التقدم للفريق العسكري، قبل أن يدرك خالد قمر هدف التعادل لزعيم الثغر، في الوقت القاتل.
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