انت الان تتابع طولان للأهلي: إحنا اللي عايزين «فلوس» في عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
حلمي طولان
أشاد حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، بالروح التي تحلى بها لاعبو فريقه في مباراة حرس الحدود، الأحد الماضي، مشيرا إلى أن هدف خالد قمر القاتل في الوقت بدل الضائع أكبر دليل على الروح القتالية لدى اللاعبين، ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم، وهو ما يستحقون عليه التحية، خاصة أنهم ينفذون التعليمات بشكل كامل. وتعادل الاتحاد مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة الـ26 بالدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، وارتقى الحرس إلى المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 29 نقطة.
وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن عودة جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة الفريق كان أفضل ما في مباراة حرس الحدود، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. وطالب مدرب زعيم الثغر، المكسيكي
وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن عودة جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة الفريق كان أفضل ما في مباراة حرس الحدود، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.
وطالب مدرب زعيم الثغر، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بإلقاء نظرة أكبر على لاعبي الاتحاد، موجهًا له الشكر على ضم عمار حمدي، المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، لأن ذلك يدل على أن النادي السكندري أضاف للاعب، معلقًا: «إحنا كده اللي عايزين فلوس من الأهلي بسبب تألق عمار حمدي».
وتابع: «هناك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة في فريق الاتحاد السكندري مثل خالد قمر ونور السيد، ويستحقون نيل اهتمام الجهاز الفني للمنتخب».
كانت هذه تفاصيل خبر طولان للأهلي: إحنا اللي عايزين «فلوس» في عمار حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.