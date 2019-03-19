طولان للأهلي: إحنا اللي عايزين «فلوس» في عمار حمدي

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تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

حلمي طولان

أشاد حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، بالروح التي تحلى بها لاعبو فريقه في مباراة حرس الحدود، الأحد الماضي، مشيرا إلى أن هدف خالد قمر القاتل في الوقت بدل الضائع أكبر دليل على الروح القتالية لدى اللاعبين، ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم، وهو ما يستحقون عليه التحية، خاصة أنهم ينفذون التعليمات بشكل كامل. وتعادل الاتحاد مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة الـ26 بالدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، وارتقى الحرس إلى المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 29 نقطة.

وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن عودة جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة الفريق كان أفضل ما في مباراة حرس الحدود، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. وطالب مدرب زعيم الثغر، المكسيكي

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