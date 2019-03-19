انت الان تتابع سماكة: لم أوفق في الأهلي وأتمنى العمل مع إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص
أكد عمرو سماكة، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه أثبت نفسه سريعًا بعد انتقاله للقلعة الحمراء، لكنه تعرض للإصابة في الركبة، قبل أن يقوم بإجراء عمليتين جراحيتين، وهو ما دفع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي حينها لمداعبته قائلًا: «أنت شكلك محسود». وأضاف سماكة، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أنه لم يكن محظوظًا في تجربته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن قلة خبرته حينها حرمته من إثبات سلبية عينة المنشطات التي تم أخذها منه، لكن مسؤولي النادي الأحمر وقفوا بجواره حينها.
وأوضح: «تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتم توضيح أن نتيجة العينة التي تم أخذها منه ظهرت بعد شهر من الحصول عليها وهو ما يعد مخالفًا للوائح». وتابع سماكة تصريحاته: «فضلت الانتقال للإعارة بعد واقعة المنشطات لأنني كنت أرغب في اللعب بشكل أساسي». وعن مستقبله
وأوضح: «تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتم توضيح أن نتيجة العينة التي تم أخذها منه ظهرت بعد شهر من الحصول عليها وهو ما يعد مخالفًا للوائح».
وتابع سماكة تصريحاته: «فضلت الانتقال للإعارة بعد واقعة المنشطات لأنني كنت أرغب في اللعب بشكل أساسي».
وعن مستقبله مع كرة القدم، أوضح سماكة، أنه يتمنى العمل في مجال التدريب مع إيهاب جلال، المدير الفني الحالي للنادي المصري، لأنه مدرب متميز ولديه فكره الكروي الخاص به».
وأضاف: «إذا أصبحت مدربًا لن أتبع مع اللاعبين ما حدث معي عندما كنت لاعبًا، فعانيت من الضغط والتعنيف من قبل بعض المدربين وهو ما أثر علي في مسيرتي».
كانت هذه تفاصيل خبر سماكة: لم أوفق في الأهلي وأتمنى العمل مع إيهاب جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.