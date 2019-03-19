انت الان تتابع سماكة: لم أوفق في الأهلي وأتمنى العمل مع إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

أكد عمرو سماكة، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه أثبت نفسه سريعًا بعد انتقاله للقلعة الحمراء، لكنه تعرض للإصابة في الركبة، قبل أن يقوم بإجراء عمليتين جراحيتين، وهو ما دفع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي حينها لمداعبته قائلًا: «أنت شكلك محسود». وأضاف سماكة، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أنه لم يكن محظوظًا في تجربته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن قلة خبرته حينها حرمته من إثبات سلبية عينة المنشطات التي تم أخذها منه، لكن مسؤولي النادي الأحمر وقفوا بجواره حينها.

وأوضح: «تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتم توضيح أن نتيجة العينة التي تم أخذها منه ظهرت بعد شهر من الحصول عليها وهو ما يعد مخالفًا للوائح». وتابع سماكة تصريحاته: «فضلت الانتقال للإعارة بعد واقعة المنشطات لأنني كنت أرغب في اللعب بشكل أساسي». وعن مستقبله