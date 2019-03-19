انت الان تتابع هاني رمزي يتحدث عن مستوى صلاح وقميص المنتخب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص
هاني رمزي
قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن تواجد الحارس عامر عامر في مباراتي المنتخب أمام نيجيريا والنيجر سيكون صعبًا، وفقًا للتشخيص الأولى لإصابته، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات، اليوم الثلاثاء. وأدى المنتخب تدريباته، أمس الإثنين، تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، استعدادا لمواجهة النيجر المقرر لها يوم 23 مارس الجاري في الجولة الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وتعرض عامر عامر للإصابة بكدمة في الركبة أثناء المران، غادر على إثرها لتلقي العلاج.
وتحدث مدرب الفراعنة، في تصريحاته لبرنامج «نمبر وان» عبر قناة «النهار»، عن مستوى النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير تربط دائمًا أداء صلاح بتسجيله للأهداف، لكنه يقدم دور مؤثر مع فريقه. وتابع رمزي: «صلاح تأثر في الفترة الأخيرة
وتحدث مدرب الفراعنة، في تصريحاته لبرنامج «نمبر وان» عبر قناة «النهار»، عن مستوى النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير تربط دائمًا أداء صلاح بتسجيله للأهداف، لكنه يقدم دور مؤثر مع فريقه.
وتابع رمزي: «صلاح تأثر في الفترة الأخيرة بسبب الانتقادات التي تعرض لها في السوشيال ميديا، وأعتقد أن رده على ذلك كان عاديًا ولم يكن به أي تجاوز تجاه أحد، ونحن نطالبه بالتركيز في الملعب ولا يضع كل اهتمامه بتسجيل الأهداف فقط، لأن جميع نجوم العالم مروا بمثل هذه اللحظات».
وعلق نجم مصر السابق، على الانتقادات التي لاحقت القميص الجديد للمنتخب، والذي تم الكشف عنه مساء الإثنين، مؤكدًا أن PUMA شركة عالمية وحينما تقوم بعمل تصميم جديد يحتاج ذلك لوقت طويل بينما منتخبنا سيشارك في بطولة الأمم الإفريقية خلال أشهر قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي يتحدث عن مستوى صلاح وقميص المنتخب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.