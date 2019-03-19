انت الان تتابع هاني رمزي يتحدث عن مستوى صلاح وقميص المنتخب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

هاني رمزي

قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن تواجد الحارس عامر عامر في مباراتي المنتخب أمام نيجيريا والنيجر سيكون صعبًا، وفقًا للتشخيص الأولى لإصابته، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات، اليوم الثلاثاء. وأدى المنتخب تدريباته، أمس الإثنين، تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، استعدادا لمواجهة النيجر المقرر لها يوم 23 مارس الجاري في الجولة الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وتعرض عامر عامر للإصابة بكدمة في الركبة أثناء المران، غادر على إثرها لتلقي العلاج.

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وتحدث مدرب الفراعنة، في تصريحاته لبرنامج «نمبر وان» عبر قناة «النهار»، عن مستوى النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير تربط دائمًا أداء صلاح بتسجيله للأهداف، لكنه يقدم دور مؤثر مع فريقه. وتابع رمزي: «صلاح تأثر في الفترة الأخيرة