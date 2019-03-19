مورينيو: لا أفتقد كرة القدم وساهمت في بناء الملكي

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لا أفتقد كرة القدم، لكني أستعد للعودة بقوة من جديد للفوز بكل شيء وأعرف ما أريد وما لا أريده.. بهذه الكلمات تحدث مورينيو عن ابتعاده عن التدريب في الفترة الأخيرة

يرى جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه لا يفتقد كرة القدم، في الوقت الحالي، بعد إقالته من قيادة الشياطين الحمر، بسبب تراجع نتائج الفريق، مؤكدًا أنه رفض عدة عروض من أجل العودة للتدريب في الوقت الحالي. جاء ذلك في حوار مع شبكة «بي إن سبورتس»، قال فيه: «البعض يعتقد أنني قلت عن نفسي مميز ولكن هذا ليس صحيحًا فأنا قلت إنني رجل مميز وهذا يعني أنني أحد الرجال المميزين ولست المميز فيهم جميعا.. ما حدث هو أن اللقب اتسق باسمي منذ تدريبي لتشيلسي في عام 2004 ولكن هناك الكثير من المميزين في كرة القدم وحققوا العديد من الإنجازات».

وعن تجربة إنتر ميلان، قال: «استمتعت هناك للغاية، الكل كان لديه حلم الفوز بدوري الأبطال بعد 50 عامًا من الغياب ورئيس النادي ماسيمو موراتي كان نجل الرئيس الذي توج باللقب قبل 50 عاما وشارك معنا ومع كل الأطراف في النادي حلمه.. عملت مع مجموعة قوية جدًا واعتدت القول إننا كنا عائلة اتحدنا سويًا للفوز

وعن تجربة إنتر ميلان، قال: «استمتعت هناك للغاية، الكل كان لديه حلم الفوز بدوري الأبطال بعد 50 عامًا من الغياب ورئيس النادي ماسيمو موراتي كان نجل الرئيس الذي توج باللقب قبل 50 عاما وشارك معنا ومع كل الأطراف في النادي حلمه.. عملت مع مجموعة قوية جدًا واعتدت القول إننا كنا عائلة اتحدنا سويًا للفوز بكل شيء». وردا على سؤال لماذا لم يفز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال تحت قيادته، أجاب مورينيو: «حينما ذهبت إلى مدريد لم ينجح الفريق في اجتياز ربع النهائي لسبع أو ثماني سنوات وفي أول موسم لي واجهنا ليون في دور الستة عشر والكل في النادي كان خائفًا». لم أفهم لم ذلك الخوف من ليون، ولكنني عرفت أن الجميع يعاني من آثار سلبية جراء ما حدث في سنوات قبل قدومي ونجحنا في التأهل لنصف النهائي مباشرة. Advertisements لكن ما حدث في ركلات الترجيح وقتها لا يصدق، وضعت رونالدو وراموس وكاكا كأول ثلاثة مسددين وهم الأفضل وقتها وكان هدفي هو تسجيل كل تلك الركلات لوضع الضغط على بايرن ميونيخ، لكن للأسف أهدرنا ثم أهدرنا ثم أهدرنا. أما عن أفضل لقب توج به، رد المدرب البرتغالي: «لو فزت بلقبين أو ثلاثة سيكون من السهل الاختيار لكن من الصعب الاختيار بين أكثر من 25 بطولة.. لكني لو اخترت موسم سأقول موسم الثلاثية التاريخية مع إنتر ميلان بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو، ودائما أفضل اللقب الذي سأفوز به في المستقبل». وعن وجهته في المستقبل، قال: «ليس لدي أي فكرة حاليًا عن وجهتي المقبلة، لقد رفضت بالفعل 4 عروض، أنا أعرف ما أريده وأعرف ما لا أريده ولكنني أركز الآن على الاستعداد للصيف المقبل». وردا على سؤال هل سنرى مورينيو مدربًا لمنتخب قطر أو أي منتخب في مونديال 2022، أجاب: «لا أعتقد أن قطر بكل أمانة تحتاج إلى مدرب فهم لديهم رجل كان مع اللاعبين منذ مرحلة الشباب وهم يقومون سويًا بعمل رائع بدأ قبل عدة سنوات وتوجوه بالفوز بكأس آسيا 2019.. أما عن أي منتخب آخر فلا أعتقد أيضا فأنا أحب التدريب على مستوى الأندية أكثر». وعن افتقاده لكرة القدم، قال: «لا فأنا في راحة منذ شهرين ونصف فقط وأعمل وأجهز نفسي لوجهتي المقبلة فأنا لست في إجازة، بل أجهز نفسي للعودة بشكل أفضل». جوزيه مورينيو تطرق للحديث عن مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائلًا: «لا يجب أن نفكر في ذلك الأمر خلال 5 أو 10 سنوات بل أن نفكر في الوضع الحالي وهو لاعب مذهل بالنظر لعمره وقيمته الحالية في الانتقالات فهو ينافس ميسي ورونالدو ونيمار في ذلك.. أعتقد أن مبابي يستحق أن يكون صاحب أعلى قيمة انتقالات في العالم حاليا ومن حيث الإمكانيات فهو لاعب خيالي». وعن عدم فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، قال: «يوفنتوس قوي جدًا وتأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين وأمور صغيرة هي ما حرمته من الفوز باللقب لكنهم يملكون فريقا جيدا ويواصلون الاستثمار فيه بشكل كبير.. لكن ما أود قوله هو أن الدوري الإيطالي حينما يصبح فيه تنافسية أكبر بين 3 أو 5 فرق على اللقب ويدفعون بعضهم البعض للأعلى فهذا سيكون مفيدا للجميع في دوري الأبطال».

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