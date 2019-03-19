انت الان تتابع هاني العجيزي يكشف كواليس صادمة في تجربته بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
قال هاني العجيزي، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، إنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية، أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي، كاشفًا أنه كان يعتقد أن الفريق يلعب في أحد فرق الدرجة الأولى، لكنه فوجئ بأنه من فرق الدرجة الثانية بالسعودية. وأكد العجيزي، في تصريحات تليفزيونية بحلقة الإثنين من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه اتفق مع مسؤولي نادي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا مع لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.
وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى نافيا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة. وتحدث العجيزي عن تجربته مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يجد من يقف بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض. وأوضح، أنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات
وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى نافيا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة.
وتحدث العجيزي عن تجربته مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يجد من يقف بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض.
وأوضح، أنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات فترة لارتباطه بإنهاء أوراق التجنيد.
واستكمل: «كان اسم كبير في قطاع الناشئين بالزمالك، لكن هنري ميشيل كمدرب أجنبي تعامل معي كلاعب يغيب عن التدريبات وبالتالي أخرجني من حساباته»، مختتمًا: «إبراهيم يوسف نجم القلعة البيضاء الراحل استفسر من مسئولي النادي عن كيفية التفريط في خدماتي».
كانت هذه تفاصيل خبر هاني العجيزي يكشف كواليس صادمة في تجربته بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.