انت الان تتابع هاني العجيزي يكشف كواليس صادمة في تجربته بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

قال هاني العجيزي، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، إنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية، أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي، كاشفًا أنه كان يعتقد أن الفريق يلعب في أحد فرق الدرجة الأولى، لكنه فوجئ بأنه من فرق الدرجة الثانية بالسعودية. وأكد العجيزي، في تصريحات تليفزيونية بحلقة الإثنين من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه اتفق مع مسؤولي نادي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا مع لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.

وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى نافيا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة. وتحدث العجيزي عن تجربته مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يجد من يقف بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض. وأوضح، أنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات