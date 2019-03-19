شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: احتمال نقل مباراة الزمالك والأهلي من استاد برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، احتمالية نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي من ملعب استاد برج العرب بسبب سوء أرضيته.

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وقال في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «سنعقد جلسة مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، والأمن لبحث الأزمة».

وأضاف: «أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة، سنبحث عن حل خلال أيام، ويجب مراعاة أن الملعب استضاف عددا كبيرا من المباريات ويحتاج إلى راحة».

ويستضيف الزمالك منافسه الغريمي الأهلي 30 مارس الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.