شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الأولمبياد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حصد فريق الأولمبياد الخاص السعودي 9 ميداليات جديدة خلال منافسات أمس (الإثنين) من الأولمبياد الخاص ـ الألعاب العالمية 2019، بواقع 5 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة و3 ميداليات برونزية، لترتفع حصيلة الفريق السعودي إلى 19 ميدالية في البطولة في منافسات القوى وتنس الطاولة والبولينغ والبوتشي، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي. إذ حقق محمد العُليان الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر، فيما خطف رائد العوفي الميدالية الذهبية خلال منافسات البوتشي الفردية للرجال، فيما نال خالد الرويلي الميدالية البرونزية خلال المنافسة ذاتها. ومن ناحية أخرى، نالت حصة القرني وفايا المبرزي الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي في منافسات البولينغ الفردية للنساء. وفي منافسات تنس الطاولة، حاز فارس المعتق على الميدالية الذهبية خلال المنافسات الفردية. وفي منافسات الجري، حققت هبة الشاولي الميدالية الذهبية في سباق 25 متراً، بينما نالت بشاير الصواف برونزية سباق 50 متراً، ومحمد الرفاعي ذهبية 200 متر. وتعليقا على فوزه، قال محمد الرفاعي: «أنا فخور لفوزي بهذه الميدالية للسعودية. منذ بداية المنافسات، أردت رفع علم بلدي عالياً خلال مشاركتي في الأولمبياد الخاص، ولقد حققت ذلك. أنا فخور لفوزي بالميدالية الذهبية، وأود أن أشكر أسرتي واتحاد الأولمبياد الخاص لدعمهم المستمر».

وواصل فريق منتخب كرة السلة (سيدات) مسيرته في البطولة دون هزيمة بفوزين آخرين بنتيجة 19-11 ضد ساحل العاج، و16-10 ضد الكويت. فيما بذل فريق كرة السلة السعودي للرجال جهداً كبيراً خلال مباراته ضد نظيره من ساحل العاج التي خسرها 36-32.

وتشارك المملكة العربية السعودية بأكبر فريق في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، يتألف من 50 رياضياً، بواقع 21 رياضية و29 رياضياً، في 10 رياضات خلال الحدث، بما في ذلك كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينغ، والرياضات الموحدة.