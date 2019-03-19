شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يسعى لتعطيل صدارة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تقام اليوم (الثلاثاء)، مباراتان ضمن المباريات المؤجلة لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ تجمع الأولى قطبي الغربية الأهلي والاتحاد، على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة في تمام الساعة 4.30 عصراً، ويقود اللقاء محمد الحناكي، وهاني سنان (حكم ثاني)، وعبدالعزيز العمري (مسجل). ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا في ظل التنافس الكبير بين الفريقين، إذ إن الأهلي يتصدر الترتيب بـ40 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ4 بـ27 نقطة، ويسعى للتقدم في للمركز الـ3 الذي يحتله النصر بـ28 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي الهلال والسلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في تمام الساعة 3.45 عصراً. يقود اللقاء خالد الزغيبي، ومتعب السعيد (حكم ثاني)، وعادل النصار (مسجل). ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد بـ39 نقطة، والسلام في المركز الـ9 برصيد 7 نقاط.