«المناورات» تجهز الاتحاد لمواجهة الفيصلي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا الاكتفاء بالمناورات الكروية استعدادا لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة 29 مارس الجاري في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ(25) من دوري كأس الأمير

قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا الاكتفاء بالمناورات الكروية استعدادا لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة 29 مارس الجاري في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ(25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيبدأ سييرا تنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الفيصلي مع عودة الفريق لتدريبات يوم الجمعة القادم، بعد الراحة التي منحها للاعبين لمدة خمسة أيام عقب الفوز على فريق الحزم بثلاثية نظيفة. ويسعى المدرب الاتحادي للتحضير فنيا لمواجهة الفيصلي المهمة، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق العميد من بداية الدوري الموسم الحالي. وأطلع المدرب سييرا إدارة النادي على برنامجه للمرحلة القادمة والآلية التي سيتعامل بها مع ضغط المباريات الذي يواجه النمور بدءا من مباراة الفيصلي القادمة، ومن ثم مباراتي الباطن في الكأس والدوري، يومي الأول والرابع من شهر أبريل في جدة، ويتطلع من خلالها لتحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار في البطولتين المحليتين في الموسم الحالي.

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