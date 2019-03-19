شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعد منتخبات البارالمبية لملتقى ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصلت منتخبات البارالمبية وصلت منتخبات البارالمبية السعودية «كرة طائرة من الجلوس، كرة الطاولة، وكرة الهدف» إلى العاصمة المصرية القاهرة لتواصل تحضيراتها للمشاركة في الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة، الذي سيقام في محافظة جدة خلال الفترة من 17 - 23/ 7/ 1440 الموافق من 24 -28 /3/ 2019. وانطلقت التدريبات على صالة المركز الأولمبي في المعادي على فترتين صباحية ومسائية، فيما سيتخلل المعسكر لقاءات ودية مع فرق مصرية، حرصاً من القائمين على المنتخبات للوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية خلال مدة المعسكر الذي يستمر 11 يوما، قبل التوجه إلى جدة لخوض منافسات الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من أبرز المنتخبات الدولية.



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