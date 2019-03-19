شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يسدل اليوم (الثلاثاء) 19 مارس 2019، الستار على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3، المقام بالصياهد الجنوبية، الذي استمر لمدة 43 يوما منذ افتتاحه في 4 فبراير الماضي. واحتضن المهرجان هذا العام 22 فعالية، تميزت بالتنوع والتجديد، وسط حضور الآلاف من المواطنين والوفود الزائرة من دول عديدة من أنحاء العالم. وامتزجت فعاليات هذه النسخة بالتنوع الثقافي وتجديد الموروث الحضاري للأجداد، وتنوع الفعاليات، إذ شاركت الأسر المنتجة بفعاليات مميزة لعرض المشغولات التراثية، وكذلك مسابقات المزايين، وعروض ركوب الثيران، وخيمة تعاليل لإحياء التراث الشعري، وعرض للموروث المصري من خلال جناح خان الخليلي، بهدف مزج الحضارات العربية والتقارب بين تراثها.

ويقام المهرجان بشكل سنوي، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.