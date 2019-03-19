شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دولية واسعة في لعبتي «تغيز قرغول» و«أفاريل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تواصلت فعاليات الألعاب الذهنية التراثية، ضمن أولمبياد الألعاب البدوية الذي تحتضنه الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في تظاهرة رياضية تراثية يحتضنها الشرق الأوسط لأول مرة. وشهدت منافسات أمس استكمال مباريات الألعاب الذهنية التراثية مثل لعبة (تغيز قرغول)، التي تعود أصولها لقيرغيزستان، ولعبة (أفاريل) الشهيرة في القارة الأفريقية وسط مشاركة العشرات من اللاعبين من كافة قارات العالم، يتنافسون حاليا في تصفيات البطولة الأولية في أجواء حماسية تشهدها الخيام التراثية المخصصة للعبة. وتقام الألعاب الذهنية التراثية وسط خيام آسيوية تراثية يجلس فيها اللاعبون بطرق تقليدية على الأرض وأمام كل لاعب علم دولته، وتتوسط طاولة اللعب ساعة إيقاف لحساب زمن اللعبة. يذكر أن أولمبياد الألعاب البدوية الذي دشن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشهد مشاركة أكثر من 75 دولة و2300 مشارك في فعالية تحتضنها المملكة ضمن فعاليات التراث العالمي في المهرجان، وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

تواصلت فعاليات الألعاب الذهنية التراثية، ضمن أولمبياد الألعاب البدوية الذي تحتضنه الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في تظاهرة رياضية تراثية يحتضنها الشرق الأوسط لأول مرة. وشهدت منافسات أمس استكمال مباريات الألعاب الذهنية التراثية مثل لعبة (تغيز قرغول)، التي تعود أصولها لقيرغيزستان، ولعبة (أفاريل) الشهيرة في القارة الأفريقية وسط مشاركة العشرات من اللاعبين من كافة قارات العالم، يتنافسون حاليا في تصفيات البطولة الأولية في أجواء حماسية تشهدها الخيام التراثية المخصصة للعبة. وتقام الألعاب الذهنية التراثية وسط خيام آسيوية تراثية يجلس فيها اللاعبون بطرق تقليدية على الأرض وأمام كل لاعب علم دولته، وتتوسط طاولة اللعب ساعة إيقاف لحساب زمن اللعبة. يذكر أن أولمبياد الألعاب البدوية الذي دشن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشهد مشاركة أكثر من 75 دولة و2300 مشارك في فعالية تحتضنها المملكة ضمن فعاليات التراث العالمي في المهرجان، وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

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