شكرا لقرائتكم خبر عن صحف العالم تتغنى بمهرجان الإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

لاقى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3، المقام حاليا بالصياهد الجنوبية، اهتماما كبيرا من الصحف العالمية، وكذلك الصحف العربية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية. وأبرزت العديد من الصحف والمواقع العالمية إدخال المهرجان فعاليات جديدة، كركوب الثيران، والاعتماد على الشباب، والسماح للمرأة بالمشاركة في المسابقات، معتبرة ذلك خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشاد موقع eturbonews، الموقع الإلكتروني العالمي الذي يهتم بالسياحة، بتنظيم فعاليات المهرجان، إذ تناول تنظيم المهرجان بالتعاون مع الاتحاد العالمي للألعاب البدوية (قيرغيزستان) الحدث العالمي «Nomad Universe» الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 19 مارس 2019، في إطار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة العربية السعودية. وأوضح الموقع أن الهدف الرئيسي من هذه المسابقة هو الحفاظ على إحياء التراث التاريخي وتنوع الثقافة الأصلية للشعوب في جميع أنحاء العالم، مبرزاً مشاركة نحو 1000 متسابق من نحو 90 دولة لأداء وتقديم كنوزهم الثقافية في الفنون والرياضة والعلوم.

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وفي تغطية خاصة للموقع حول مشاركة النساء في المسابقات، احتفى الموقع في تقرير مطول بفوز الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود بالمرتبة الأولى في فئة «الجمال تحت سن 4 سنوات»، بعد فوز جملها على جميع المتسابقين الآخرين. واهتم موقع لونلي بلانيت، (بالإنجليزية: Lonely Planet)، الذي يعد أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، بفعاليات المهرجان والاهتمام العالمي في متابعة الحدث وتغطيته من كافة وسائل الإعلام العالمية، إذ أكد أن المهرجان احتل العام الماضي عناوين الصحف الدولية. وأشار الموقع إلى الإجراءات التي تتخذها لجنة العقوبات في حق مستخدمي حقن البوتوكس للإبل بهدف إضفاء الجمال عليها، وأن الاستبعاد أو الغرامة حليف كل مخالف. وأفردت صحيفة «العرب نيوز» المنشورة باللغة الإنجليزية بالمهرجان أكثر من تغطية، إذ أكدت أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، من عشاق الجمال وهواة سباقات الهجن من الخليج والدول العربية. واهتمت الصحيفة بالمشاركة العمانية والعروض الـ4 التي قدمتها الفرق العمانية على مسرح المهرجان في الهواء الطلق أثناء عزف الموسيقى الخاصة بهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور. واهتمت الصحيفة بتصريح الشيخ محمد بن خليفة، الذي أكد أنه حضر المهرجان هذا العام مع أصدقائه ولاحظ تغيرا بشكل كبير في التنظيم والاستعداد والفعاليات.

وغطت شبكة «سي إن إن» الأمريكية المهرجان، مهتمة بمشاركة النساء في الفعاليات، إذ تناولت فوز الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن، فقالت: «لطالما كانت الفعاليات المتعلقة بالإبل في الوطن العربي حكراً على الرجال، ولكن يبدو أن الواقع اختلف، إذ تميز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3 بالمشاركة النسائية، لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية».

وأشارت الشبكة إلى أن المهرجان تميز هذا العام بمشاركة الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود وحصولها على جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل 3. ولم يغب المهرجان عن عناوين الصحف العربية، خصوصا الإماراتية والمصرية، ومن هذه التغطيات ما نشرته صحيفة «العين الإماراتية» عن أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نقطة التقاء بين ثقافات العالم. من جهتها، أبرزت صحيفة «الأهرام المصرية» مشاركة مصر في مسابقات الهجن بالمهرجان، الذي نظم تحت شعار «تعزيز الموروث الثقافي». وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، الذي أوضح أن مصر سجلت مشاركة بارزة في سباق الهجن المقام في إطار فعاليات المهرجان.