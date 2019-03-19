أخبار الدورى الإيطالى يوم 19-3-2019 أبرز أرقام الكالتشيو...

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جدة - عمرو شويل نجح فريق إنتر ميلان فى حسم ديربى الغضب أمام جاره ميلان، بعد أن استطاع الفوز عليه مساء الأحد بنتيجة 3-2 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

أخبار الدورى الأيطالى يوم 19-3-2019 أهداف ميلان ضد إنتر

البداية جاءت ساخنة من جانب الضيوف، إذ نجح ماتياس فيسينو فى تسجيل الهدف الأول للإنتر بعد الدقيقة الثالثة، وهو الهدف الذى انتهى عليه الشوط الأول.

وفى الشوط الثاني بدأ إنتر ساخنا أيضا وسجل الثاني فى الدقيقة 51 عبر المدافع الهولندي ستيفان دي فري، ولكن الفرنسي تيمو باكايوكو قلص الفارق لميلان فى الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 2-1 للضيوف.

ومن خلال ضربة جزاء نجح لوتارو مارتينيز فى تسجيل الهدف الثالث لإنتر فى الدقيقة 67 ، وقلص ماتيو ماساكيو الفارق لميلان فى الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 3-2 .

بهذه النتيجة يقتنص إنتر ميلان المركز الثالث مرة أخرى بالوصول للنقطة 53 ، بينما تراجع ميلان للمركز الرابع برصيد 51 نقطة.

أخبار الدورى الأيطالى يوم 19-3-2019 ديربى الغضب يحقق رقمًا قياسيًا

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على الرغم من ابتعاد عملاقى مدينة ميلانو عن مستواهما المعهود إلا أن مباراة الديربى بين ميلان ضد الإنتر التى يحتضنها ملعب "سان سيرو"حققت رقمًا قياسيا فى عائدات بيع التذاكر.

كشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن عائدات التذاكر وصلت إلى 5.7 مليون يورو وهو رقم قياسى فى عائدات بيع التذاكر في الدوري الإيطالى بعدما تخطى الرقم القياسى السابق، والذى حقق 5.27 بين إنتر ويوفنتوس في أبريل 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا.

وأكد الموقع أنه من بين تذاكر المباراة تم بيع 4000 تذكرة لمشجعين من الخارج سيطيروا إلى إيطاليا خصيصًا لحضور مباراة الديربي في ملعب سان سيرو الذي يتسع لحوالي 80 ألف متفرج.

أهم الأرقام فى الدورى الإيطالى

شملت أخبار الدورى الأيطالى يوم 19-3-2019 بتصدر يوفنتوس جدول المسابقة برصيد 75 نقطة، بينما يحتل نابولى المركز الثانى برصيد 60 نقطة، مما يظهر تفوق كبير للسيدة العجوز الموسم الحالى، خاصة بعد ضم نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو، الذى صنع فارقا كبيرا فى نتيجة الفريق سواء فى بطولة الدورى أو بدورى أبطال أوروبا.

وبالنظر لآخر مواجهات الفريق سنجد تعثر بعض الشىء أمام جنوى، ولكن فى ظل غياب رونالدو بات الأمر مفسرا بعض الشىء على الرغم من تأكيدات المدير الفنى بحتمية الخسارة حتى فى ظل وجود رونالدو، ويحتاج يوفنتوس لـ5 انتصارات فقط فى مبارياته الـ10 المتبقية كى يظفر بلقبه الثامن على التوالى بغض النظر عن نتائج المنافسين.

ويتصدر فابيو كوالياريلا لاعب فريق سامبدوريا قائمة هدافين البطولة برصيد 21 نقطة وينافسه كرستيانو رونالدو برصيد 19 هدفا، ويسعى النجم البرتغالى لصدارة هدافى البطولة خاصة فى ظل مستوى فنى كبير يقدمه على الجانب الجماعى، مستهدفا بعض الألقاب الفردية المحببة لديه.