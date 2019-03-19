أخبار الدورى المصرى يوم 19-3-2019 الزمالك يستعد لتجاوز عقبة الذئاب...

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جدة - عمرو شويل يعقب انتهاء دور المجموعات فى الدوريات الأفريقية وعودة الفرق المصرية المشاركة، استكمال الدورى المصرى، حيث سيلتقى الزمالك غدًا الأربعاء بالمقاولون العرب فى مباراة مؤجلة نظرًا لتزامنها بموعد سفر الزمالك للجزائر، ويليه يوم 30 من الشهر الجارى مباراة القمة بين القطبين الزمالك والأهلى فى مباراة مؤجلة من الاسبوع الـ 17.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون

شملت أخبار الدورى المصرى يوم 19-3-2019 رفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام غدًا الأربعاء، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة مساء أمس على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة من الجزائر.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر فى السادسة والنصف صباح امس بعد خوض مباراة نصر حسين داى الجزائرى، واستقبلت عدد من جماهير الزمالك بعثة الفريق فى مطار القاهرة واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية فى الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائري بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت فى ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

أخبار الدورى المصرى يوم 19-3-2019 عن استعداد أيمن أشرف لمواجة الزمالك

وضع الجهاز الطبى للأهلى بقيادة خالد محمود، برنامجا علاجيا لأيمن أشرف مدافع الفريق، لتجهيزه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.

وتعرض أيمن أشرف لكدمة قوية فى الظهر خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى الأخيرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى أجزاء كبيرة من المباراة وهو مصاب، قبل أن يفضل الجهاز الفنى تغييره تجنباً لتفاقم إصابته.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد مواجهة الساورة، وقبل بدء الاستعداد لمباراة القمة المرتقبة.

موقف الشناوى من مباراة الزمالك

وجاء فى أخبار الدورى المصرى يوم 19-3-2019عن كشف "الخليج 365" قبل أيام من القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى اللقاء المؤجل من الأسبوع رقم 17 من عمر مسابقة الدورى العام المحلى، موقف حارس مرمى الأهلى الأساسى محمد الشناوى من مشاركته فى اللقاء من عدمه، خاصة أنها مباراة ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الايجبشن ليجا.

يفضل الجهاز الطبى للأهلى بقيادة خالد محمود تأهيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمدة 3 أيام، بعد عودة الفريق من الإجازة غدًا الأربعاء.

ويعانى محمد الشناوى من التواء فى الأنكل تعرض له خلال مواجهة فيتا كلوب ببطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الحارس الدولى تحامل على نفسه وشارك فى مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى رغم عدم اكتمال شفائه، نظراً لحاجة الفريق لخدماته.

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ومن المقرر أن ينتظم محمد الشناوى فى تدريبات الأهلى الجماعية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.

أخبار الدورى المصرى يوم 19-3-2019 عن رفض طولان الضغط للعفو عن صبري رحيل

رفض حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى الضغوط التى مورست عليه من أجل العفو عن صبرى رحيل لاعب الفريق المنتقل لزعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الأهلى .

واكد طولان للمقربين أنه لن يتراجع عن موقفه الرافض لدخول صبرى رحيل للقائمة الأساسية للفريق إلا بعد الإلتزام والإنخراط مع زملائه فى التدريبات ، مؤكدا أن جميع اللاعبين سواسية أمامه ولن يشارك إلا اللاعب الجاهز فقط .

كان صبرى رحيل قد أثار أزمة مؤخرا داخل قلعة الشاطبى بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ حضوره من الأهلى وهو ما خلق حالة من الإستياء ضده من قبل الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان.

خالد قمر: لا يهم حصولى على لقب هداف الدورى

تضمنت أخبار الدورى المصرى يوم 19-3-2019 تصريح خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك حرس الحدود فى اللقاء، الذى جمع الفريقين مساء أمس فى الدورى العام.

وقال "خالد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير": "الاتحاد نجح فى الخروج بنتيجة إيجابية أمام حرس الحدود وتفادى الهزيمة فى اللقاء".

وأكمل: "دورى الموسم الجارى فى غاية الصعوبة والفريق الذى سينجح فى البقاء كأنه توج بالبطولة، نظرا لاشتعال صراع الهروب من الهبوط".

وعن تصدره لقائمة هدافى الدورى المصرى علق خالد قمر قائلا: "بشكر الجهاز الفنى واللاعبين والإدارة على دعمهم لى فى الفترة الماضية، والأهم من الفوز بلقب هداف الدورى هو بقاء الاتحاد السكندرى فى الدورى واحتلال مركز مطمئن".

وتابع: "الاتحاد السكندرى يضم لاعبين على أعلى مستوى ونجحنا فى الفوز على الأهلى والزمالك والترجى التونسى فى الموسم الجارى ونتطلع للعودة لمركزنا الطبيعى فى جدول الدورى”.

وعن استبعاده من المنتخب قال: "تركيزى منصب داخل الملعب مع الاتحاد وأتمنى أن أحصل على فرصة مع المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، وسأواصل التدريب بقوة أملا فى التواجد بقائمة الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

يذكر أن أحرز خالد قمر هدف التعادل للاتحاد السكندرى فى مرمى حرس الحدود فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، الذى جمع الفريقين يوم الاحد فى الدورى المصرى.