تعرف على مندوب الزمالك فى قرعة الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل يحضر أحمد زاهر، المدير الإدارى للزمالك، قرعة الكونفدرالية التى ستقام غدًا بالقاهرة، ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية، وأحد من الثلاثى المتأهل كوصيف للمجموعات الأخرى، وهم: حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلي وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكيني وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض في مرحلة المجموعات.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتى ستقام على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.
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