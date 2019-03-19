أخبار الدورى الإسبانى يوم 19-3-2019 الملكى يستعد للميركاتو...

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جدة - عمرو شويل اقترب برشلونة من حسم لقب الدورى الإسبانى "الليجا" لصالحه، بعدما حقق فوزاً عريضاً خارج ملعبه على ريال بيتيس بنتيجة 4 – 1 فى المباراة، التى جمعتهما أول أمس ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة "الليجا".

برشلونة يغزز صدارتة ويقترب من حسم "الليجا"

شملت أخبار الدورى الإسبانى يوم 19-3-2019 عن رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 66 نقطة فى صدارة الدورى الاسبانى، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى و12 نقطة على غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسجل أهداف برشلونة أمام ريال بيتيس، ليونيل ميسى "هاتريك" فى الدقائق 18، 47، و85، ولويس سواريز "هدف" فى الدقيقة 63، بينما أحرز مورون هدف ريال بيتيس الوحيد، فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ترتيب الدورى الإسبانى بعد الجولة الـ28..

راحة لمدة أسبوع فى برشلونة بسبب التوقف الدولى

تضمنت أخبار الدورى الأسبانى يوم 19-3-2019 تصريح صحيفة "أس"الأسبانية، إنه فى ظل إنضمام عدد كبير من نجوم برشلونة إلى منتخباتهم فى التوقف الدولى، منح فالفيردى لاعبيه راحة لمدة أسبوع حتى الأثنين المقبل، وذلك بعد رباعية بيتيس المثيرة فى "بينتو فيامارين".

أوضحت الصحيفة، إن اللاعبين اللذين لم يشاركوا مع برشلونة ريال بيتيس سيخوضون فترتين تدريبيتين وقد خاضوا الفترة الاولى عصر امس، والثانية وصباح اليوم، ومن ثم الراحة والعودة 25 مارس المقبل.

أخبار الدورى الأسبانى يوم 19-3-2019 عن توجيه هازارد رسالة قوية لتشيلسى

وجه البلجيكى إيدين هازارد نجم خط وسط فريق تشيلسى الإنجليزى، رسالة قوية إلى إدارة البلوز بشأن الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هازارد أخطر إدارة تشيلسى بأنه لن يتنازل عن تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، مؤكداً أن هذا هو الحلم الأكبر له منذ الطفولة.

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وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة طوال السنوات الأخيرة برغبته فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأن هذا الأمر حلمه الأكبر منذ طفولته.

أوضحت الصحيفة، أن المقربين من اللاعب البلجيكى اعترفوا بأن عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفنى لريال مدريد أسعدت هازارد كثيراً، حيث إن زيدان كان أول من رشحه للعب فى "الملكى” خلال عام 2010.

ورغم ذلك، أكدت هذه المصادر بأن عودة زيدان لنادى ريال مدريد ليست هى الدافع وراء رغبة هازارد المؤكدة فى الانضمام لناديه المفضل، حيث إنه اتخذ قراره بالانتقال إلى نادى العاصمة الإسبانية سواء تحت قيادة زيدان أو غيره من المدربين.

وشددت الصحيفة، أن نجاح صفقة انتقال هازارد من تشيلسى إلى ريال مدريد لا تعتمد على قرار اللاعب البلجيكى وحسب، بل أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذى سيبرمه الناديان الإنجليزى والإسبانى.

جدير بالذكر أن العقوبة الموقعة على تشيلسى من قبل الاتحاد الأوروبى "يويفا"، والتى تقضى بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى 2020، لن تؤثر على قراره ببيع هازارد إلى ريال مدريد، كما قدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.

أخبار الدورى الأسبانى يوم 19-3-2019 ريال مدريد يستعد لضم صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمى لشراء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بقيمة 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة "دون بالون" ذائعة الصيت فى مختلف أنحاء العالم أن فلورنتينو بيريز رئيس النادى حصل على الضوء الخضر لتقديم عرض رسمى لنادى ليفربول للحصول على خدمات الدولى المصرى فى ظل التعنت الواضح من قبل إدارة نادى تشيلسى الانجليزى فى انتقال اللاعب البلجيكى ايدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية أكد رغبته فى التعاقد مع محمد صلاح لادارة ناديه ريال مدريد.

يأتى ذلك عقب ساعات قليلة من تصريحات يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى التى أكد خلالها عدم التفريط فى أى من لاعبيها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو ابرام تعاقدات نظرًا لاكتمال صفوفه بالعديد من النجوم فى كافة المراكز.

وتسعى إدارة الريال الى تدعيم صفوف الفريق بعد الخروج خالى الوفاض من الموسم الحالى عقب خروج النادى الملكى من بطولة أوروبا بالإضافة الى الفارق الكبير مع برشلونة متصدر الدورى الاسبانى، وذلك بالتزامن مع عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكى مجددًا.