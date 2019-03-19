شكرا لقرائتكم أحمد فتحى لجهاز الأهلي: أنا بره ليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستعلم أحمد فتحي نجم دفاع النادي الأهلى من الجهاز الفني لفريقه بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، عن أسباب استبعاده من الحسابات الفنية ،وغيابه عن التشكيل الأساسي رغم عودته من الإصابة فى العضلة الأمامية منذ فترة ليست بالقصيرة.

ولم يتعود أحمد فتحى على الجلوس احتياطياً منذ بدء مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والبطولات سواء مع الأهلى أو المنتخب، فى الوقت الذى قام أحمد فتحى بالتجديد للأهلى بعد التأكيد له على الحاجة الشديدة لخدماته الفنية، ليضحى اللاعب الملقب بالجوكر بالعديد من الإغراءات الخليجية، ويفضل البقاء داخل القلعة الحمراء لمدة موسمين اضافيين.

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ورفض أحمد فتحى التحدث فى الأمر قبل مواجهة شبيبة الساورة المرتقبة التي أقيمت مساء السبت الماضي، والتي كان لزاماً على الفريق الأحمر الفوز بها لضمان التأهل لدور الثمانية، ،ليقرر اللاعب بعد انتهائها التحدث فى الأمر، خاصة وان هناك متسع من الوقت قبل مواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

من جانبه يدرس الجهاز الفني للأهلى بالفعل فى إعادة فتحى للتشكيلة الأساسية ولو فى مركز أخر غير الظهير الأيمن، الذي يقدم فيه محمد هاني مستويات ممتازة، وذلك للاستفادة من قدراته البدنية والفنية الكبيرة خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المواجهات القوية التي تحتاج لاعبين يملكون خبرات كبيرة على شاكلة أحمد فتحي.