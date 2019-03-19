العجيزي: الزملكاوية عندهم عقدة اضطهاد لهذا السبب...

جدة - عمرو شويل يرى هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم رغم أن الزمالك يتصدر الجدول.

قال العجيزي في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي عائد بقوة ويتسم بأنه فريق قادر على العودة سريعًا بعد التعثرات التي يمر بها.

تابع أن الزمالك مستقر فنيًا وإداريًا وهذا سبب واضح للمستوى المميز للأبيض هذا الموسم، لكن الفريق يعاني من أزمة فنية معينة، ظهرت في لقاء نصر حسين داي أول أمس، حيث كان الفريق بإمكانه إنهاء اللقاء لكنه فشل في ذلك.

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أكمل :" بحب الزمالك كثيرا وبقدر جمهوره ولكن هناك العديد من الأمور حدثت جعلتنى أشعربالغضب من النادي، مثل قرار رئيس معين للزمالك بمنعه من دخول القلعة البيضاء.

أردف أن عقدة الاضطهاد الموجودة في الزمالك سببها الحديث مع الناشئين والشباب من صغرهم عن الحكام وتحذير المدربين منهم وهو ما يُرسخ هذا الاعتقاد في أذهان لاعبي الفريق الأبيض.

ولفت إلى أنه لم يظهر بأفضل مستوياته مع الفريق الأول بالزمالك بسبب وجود إصابة في الحوض لفترات طويلة أثرت في مستواه.