شكرا لقرائتكم العجيزي: الزملكاوية عندهم عقدة اضطهاد لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم رغم أن الزمالك يتصدر الجدول.
قال العجيزي في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي عائد بقوة ويتسم بأنه فريق قادر على العودة سريعًا بعد التعثرات التي يمر بها.
تابع أن الزمالك مستقر فنيًا وإداريًا وهذا سبب واضح للمستوى المميز للأبيض هذا الموسم، لكن الفريق يعاني من أزمة فنية معينة، ظهرت في لقاء نصر حسين داي أول أمس، حيث كان الفريق بإمكانه إنهاء اللقاء لكنه فشل في ذلك.
أكمل :" بحب الزمالك كثيرا وبقدر جمهوره ولكن هناك العديد من الأمور حدثت جعلتنى أشعربالغضب من النادي، مثل قرار رئيس معين للزمالك بمنعه من دخول القلعة البيضاء.
أردف أن عقدة الاضطهاد الموجودة في الزمالك سببها الحديث مع الناشئين والشباب من صغرهم عن الحكام وتحذير المدربين منهم وهو ما يُرسخ هذا الاعتقاد في أذهان لاعبي الفريق الأبيض.
ولفت إلى أنه لم يظهر بأفضل مستوياته مع الفريق الأول بالزمالك بسبب وجود إصابة في الحوض لفترات طويلة أثرت في مستواه.
كانت هذه تفاصيل خبر العجيزي: الزملكاوية عندهم عقدة اضطهاد لهذا السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.