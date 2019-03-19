شكرا لقرائتكم العجيزي : الزمالك ظلمنى والأهلي ضمنى عشان "شكلى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يقف أحد بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض.
قال العجيزي في تصريحات تلفزيونية إنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات فترة لارتباطه بإنهاء أوراق التجنيد.
وتابع أنه كان صاحب اسم كبير في قطاع الناشئين، لكن هنرى ميشيل كمدرب أجنبي تعامل معه كلاعب يغيب عن التدريبات وبالتالي أخرجه من حساباته، مشيرًا إلى أن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل استفسر من مسئولي النادي عن كيفية التفريط في خدماته.
أردف العجيزي :" محمد يوسف مدرب الأهلى كان يتحدث معي بأن "ستايلى" هيكسر الدنيا وحاولت كثيرًا أن أتطور من نفسي، لكن لا أعلم لماذا تركز الناس معي دائمًا" من الممكن بسبب شكلي وستايلي، فكانوا يعتقدون أنني شخص متعالي رغم أن جميع المقربين مني يعلمون أني عكس ذلك تمامًا".
أكمل :" أنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي كنت اظن أنه أحد فرق الدرجة الأولى لكني فوجئت أنه من فرق الدرجة الثانية واتفقت مع مسئولي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا مع لاعب أجنبي بدلًا منه وبدأت اتدرب مرة أخرى وانفى ما تردد عن اعتزالي كرة القدم".
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