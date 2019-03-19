أخبار الدورى الإنجليزى 19-3-2019 الجماهير تتهم اتحاد الكرة بالنفاق...

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جدة - عمرو شويل يدرس نادى تشيلسى الإنجليزى، إقالة ماوريسيو سارى المدير الفنى للفريق اللندنى من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها تشيلسى أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

أخبار الدورى الانجليزي 19-3-2019 تشيلسى يواجه خطر عدم التأهل لدورى الأبطال

ويواجه تشيلسى خطر عدم التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما توقف رصيده عند 57 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن تشيلسى يدرس إستغلال فترة التوقف الدولية لإقالة سارى، فى الوقت الذى تعالت فيه بعض الأصوات داخل النادى اللندنى مطالبة الإدارة بمنح ماوريسيو سارى مهلة جديدة من أجل تحقيق لقب الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

ويخشى المؤيدون لإقالة سارى من تدريب تشيلسى، إستمرار تراجع نتائج الفريق حال مواصلة المدرب الإيطالى لمشواره مع "البلوز"، بعد سلسلة من النتائج السيئة بخسارتين وتعادل فى أخر خمس مباريات.

وكانت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، أوقعت تشيلسى فى مواجهة سلافيا براج التشيكى.

أبرز الأرقام فى الدورى الإنجليزى

شملت أخبار الدورى الانجليزي 19-3-2019 تصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح جدول مسابقة البطولة برصيد 76، وذلك تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، ويلاحقه مانشستر سيتى برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.

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سجل ليفربول 70 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا فقط، بينما سجل مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى 79 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

وعلى صعيد الهدافين يتصدر سيرجيو أجويرو نجم فريق مان سيتى قائمة هدافى البطولة برصيد 18 هدفا، متفوقا على كل من ساديو مانى ومحمد صلاح نجوم الريدز الذين يمتلكان فى جعبتهما 17 هدفا لكل منهما.

كما يتذيل جدول البطولة فريق هيدرسفيلد برصيد 14 نقطة ويسبقه فى المركز قبل الأخير فولهام صاحب الـ17 نقطة.

الجماهير تتهم الاتحاد الانجليزي والشركة الراعية للدورى بالنفاق

جاء فى أخبار الدورى الانجليزي 19-3-2019 ان هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت "BBC"، أن الجماهير إتهمت تجاه الاتحاد الانجليزى لكرة القدم، والشركة الراعية لمسابقة الدورى الانجليزى الممتاز بالنفاق، بسبب عدم الوقوف "دقيقة حداد" قبل إنطلاق مباريات "البريميرليج" وكأس الاتحاد"، تكريماً لأرواح ضحايا المذبحة المروعة على مسجد "النور" ومسجد "لينوود" فى مدينة "كرايست تشيرش"، بنيوزبلندا الجمعة الماضية التى قتل فيها 50 شخصا وجرح العشرات.

وأشارت الإذاعة البريطانية، أن مباريات الدورى الإنجليزى شهدت وقوف اللاعبين والجماهير "دقيقة حداد" تكريماً لأرواح ضحايا حادث نيس الارهابى الذى وقع فى يوليو 2016 مما أسفر عن مصرع 86 شخصاً وإصابة 300 أخرين.

كما وضعت أندية الدورى الإنجليزى "شارات سوداء" وتم عزف النشيد الوطنى الفرنسى قبل إنطلاق المباريات بعد الهجمات الارهابية التى تعرض لها العاصمة الفرنسية "باريس"، فى نوفمبر 2015 وأوقعت 130 قتيلاً.