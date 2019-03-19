شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم عامر عامر من مواجهة النيجر وأجيري يرفض استدعاء بديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر بجهاز المنتخب الوطني ، أن إصابة عامر عامر حارس الإنتاج الحربي ، بجذع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا انه سيتم عمل أشعة له غدا لتحديد حجم الإصابة .
قال المصدر لـ"الخليج 365" ، أن الاتجاه الأقرب هو عدم قدرة اللاعب علي السفر مع البعثة إلي النيجر ، رافضا الاستعانة بحارس بديل .
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