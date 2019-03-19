أخبار محمد صلاح 19-3-2019 شيرار ينصح الفرعون المصري...

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جدة - عمرو شويل تخطت شهرة النجم المصرى محمد صلاح كل الحدود التى يمكن أن يتخيلها أى مصرى، ووصل الأمر لأن يقوم الثنائى لوكا كيولى وسيريل كولو وهما من كبار الكتاب الرياضيين فى إيطاليا وإسبانيا بتوثيق رحلة نجاح الفرعون المصرى محمد صلاح وذلك فى كتابهما الذى حمل اسم (صلاح).

أخبار محمد صلاح 19-3-2019 كيولو يكتب السيرة الذاتية للفرعون المصرى

ويشغل الإيطالى لوكا كيولى منصب رئيس تحرير قناة euronews بالإضافة إلى عمله فى كثير من الصحف والمجلات الرياضية الإيطالية والإسبانية، كما انه يملك بين سيرته العديد من المؤلفات التى تتناول مسيرة العديد من نجوم كرة القدم العالمية أمثال زين الدين زيدان ورونالدو وميسى ونيمار، والتى حققت مبيعات كبيرة فيما يعتبر سيريل كيولو واحد من كبار كتاب الأفلام الوثائقية حول كرة القدم.

تبلغ عدد صفحات الكتاب 250 صفحة تم تقسيمها على 20 فصلا تبدأ بفصل ابن تاجر الياسمين، وتنتهى بفصل الأمل، الذى أكد خلاله الكاتبان أن صلاح أصبح مصدر الإلهام لكل أبناء الشعب المصرى.

ويؤرخ الكاتبان الإيطالى والإسبانى بتأريخ رحلة اللاعب من قرية نجريج مرورا بنادى مقاولون طنطا من خلال سرد تفاصيل دقيقة عن نشأة اللاعب فى قرية نجريج ووصف أشكال الحياة بالقرية من خلال وصف حياة الفلاحين بالقرية مرورا بأحداث بورسعيد وتوقف الدورى المصرى مع توضيح اللحظات الأخيرة فى انتقال اللاعب إلى الدورى السويسرى، والذى كان بوابة اللاعب للوصول للعالمية.

شيرار يقدم نصيحة لمحمد صلاح

جاء في أخبار محمد صلاح 19-3-2019 في لقاء صحفى طالب الآن شيرار، أحد أساطير الكرة الإنجليزية، النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول بتغيير أسلوب اللعب من أجل استعادة تألقه مع "الريدز"، بعدما غاب عن التهديف فى آخر 5 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال شيرار، فى تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية، "طريقة لعب محمد صلاح أصبحت محفوظة لمدافعى أندية الدورى الإنجليزى، جميع المدافعين باتوا يعلمون جيداً ماذا يريد محمد صلاح أن يفعل بالكرة، الانطلاق للداخل من اليمين من أجل التسديد بقدمه اليسرى".

وأضاف نجم نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن المعتزل، "يبدو أن محمد صلاح فقد الثقة فى نفسه، ولم يعد يظهر بنفس المستويات الرائعة التى كان يظهر عليها فى الموسم الماضى، هذا الأمر يثير قلق ليفربول مع دخول مسابقة الدورى الإنجليزى مرحلة الحسم".

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أخبار محمد صلاح 19-3-2019 عن استعداد ريال مدريد لضمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمى لشراء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بقيمة 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة "دون بالون" ذائعة الصيت فى مختلف أنحاء العالم أن فلورنتينو بيريز رئيس النادى حصل على الضوء الخضر لتقديم عرض رسمى لنادى ليفربول للحصول على خدمات الدولى المصرى فى ظل التعنت الواضح من قبل إدارة نادى تشيلسى الانجليزى فى انتقال اللاعب البلجيكى ايدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية أكد رغبته فى التعاقد مع محمد صلاح لادارة ناديه ريال مدريد.

يأتى ذلك عقب ساعات قليلة من تصريحات يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى التى أكد خلالها عدم التفريط فى أى من لاعبيها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو ابرام تعاقدات نظرًا لاكتمال صفوفه بالعديد من النجوم فى كافة المراكز.

وتسعى إدارة الريال الى تدعيم صفوف الفريق بعد الخروج خالى الوفاض من الموسم الحالى عقب خروج النادى الملكى من بطولة أوروبا بالإضافة الى الفارق الكبير مع برشلونة متصدر الدورى الاسبانى، وذلك بالتزامن مع عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكى مجددًا.