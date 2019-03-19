مبابي ثانيا ورونالدو رابعا.. ميسي يقترب من حذائه الذهبي السادس

اسماء السيد - احتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بتربعه على صدارة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي لهدافي الدوريات الأوروبية، وذلك قبل فترة التوقف الدولي.

ونجح البرغوث الأرجنتيني حتى الآن في الوصول إلى الهدف رقم 29 هذا الموسم مع فريقه برشلونة، كأكثر لاعب يسجل أهدافا في الدوريات الأوروبية.

وكان ميسي قاد برشلونة للفوز على مضيفه ريال بيتيس 4-1، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، سجل منها النجم الأرجنتيني ثلاثية رائعة، ليرتفع رصيد البرغوث إلى 29 هدفا برصيد 58 نقطة.

وفي حال استمرار ميسي في التربع على صدارة ترتيب الهدافين في الدوريات الأوروبية، فسيحتفظ البرغوث بجائزة الحذاء الذهبي، للعام الثالث على التوالي، وسيتوج بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته، أكثر من أي لاعب آخر.

في المقابل يحتل النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، المركز الثاني في القائمة برصيد 26 هدفا و52 نقطة، مع العلم أن اللاعب كان قد ساهم في حسم لقاء كلاسيكو الدوري الفرنسي ضد مرسيليا 3-1، حيث سجل أحد الأهداف الثلاثة.

ويحتل المركز الثالث الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا مهاجم سمبدوريا، الذي سجل 21 هدفا بفارق هدفين أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والبولندي كريستوف بيونتيك (ميلان).

ويحصل اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا كل موسم على جائزة "الحذاء الذهبي"، وتقضي لوائح الحذاء الذهبي الأوروبي بمنح نقطتين مقابل كل هدف يتم تسجيله في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى "الإنكليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" بينما يحتسب الهدف في دوريات المستوى الثاني بنقطة ونصف النقطة، ويحتسب في دوريات المستوى الثالث والأخير بنقطة وحيدة.

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ترتيب الحذاء الذهبي:

ميسي _ برشلونة 25 هدف (50 نقطة)

مبابي _ باريس سان جيرمان 26 هدفا (52 نقطة)

فابيو كوالياريلا _ سامبدوريا 21 هدفا (40 نقطة)

كريستيانو رونالدو _ يوفنتوس 19 هدفا (38 نقطة)

كريستوف بياتيك _ ميلان 18 هدفا (36 نقطة)

سيرجيو أغويرو _ مانشستر سيتي 18 هدف (36 نقطة)