شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يتجه إلى مسقط للمشاركة ببطولة عمان الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب تنس الطاولة إلى مسقط للمشاركة ببطولة عمان الدولية، التى تقام فى الفترة من 19 حتى 24 مارس الجارى بعمان.
وتضم قائمة المنتخب كلاً من أحمد على صالح، خالد عصر، محمد البيلى، محمد عادل شومان، وعلى مستوى السيدات تشارك دينا مشرف، فرح عبد العزيز، ريم العراقى، ومريم الهضيبى، ويرأس البعثة خالد الحنفى عضو مجلس إدارة الاتحاد.
يذكر أن منتخب تنس الطاولة استقر على إقامة بطولة الجمهورية فى الفترة من 21 حتى 24 مارس الجارى ببنى سويف.
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