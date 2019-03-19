اخبار الرياضه

مواجهات مهمة فى رابع أيام البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة فى رابع أيام البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات مهمة فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 26 مارس الجارى.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الجمارك النيجيرى مع كانون الكونغولى والأنابيب الكينى مع الصيد والسجون الكينى مع المجمع الجزائرى البترولى وسبورتنج مع البنك التجارى الكينى وأسيك الإيفوارى مع الشمس .

بينما يحصل فريق الأهلى على راحة اليوم ن قبل أن يلتقى الجمارك النيجيرى غدًا الأربعاء .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات مهمة فى رابع أيام البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى