شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة فى رابع أيام البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات مهمة فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 26 مارس الجارى.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الجمارك النيجيرى مع كانون الكونغولى والأنابيب الكينى مع الصيد والسجون الكينى مع المجمع الجزائرى البترولى وسبورتنج مع البنك التجارى الكينى وأسيك الإيفوارى مع الشمس .

بينما يحصل فريق الأهلى على راحة اليوم ن قبل أن يلتقى الجمارك النيجيرى غدًا الأربعاء .