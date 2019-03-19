شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الرياضة علي رأس الحضور في حفل زفاف بلال نظير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة علي حضور حفل زفاف بلال نظير وكيل اللاعبين الذي أقيم في نادي الشرطة وامتد حتي الساعات الأولي من صباح اليوم. وجاء علي رأس الحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، بجانب محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق. كما حرص علي التواجد لتقديم التهنئة، حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، وعدد كبير من لاعبي زعيم الثغر بجانب لاعبي الزمالك الذي جاء علي رأسهم محمد عنتر وزوجته دنيا الحلو، بجانب عدد كبير من وكلاء اللاعبين وأحيا حفل الزفاف كلا من رامي صبري ومحمود الليثي. Advertisements

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