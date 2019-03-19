شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره طلائع الجيش فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018/2019 . ويقام اللقاء على الصالة المغطاة رقم "2" باستاد القاهرة بحضور ممثلى كلا الناديين وسط طموح كلا الفريقين فى التتويج باللقب . كان الأهلى تأهل إلى النهائى بالفوز أول أمس على الشمس 3/0 بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة .

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