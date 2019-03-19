شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة : جميلة الزمالك تشعل فرح بلال نظير وكيل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل بلال نظير وكيل اللاعبين بحفل زفافه وسط حضور نجوم الكرة المصرية و بعض الفنانين. لمعرفة التفاصيل والحضور ومشاهدة مقاطع من وصول عدد من المشاهير اضغط على الرابط التالي :

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